Lazio, Immobile ce la fa: a disposizione contro il Bologna (Di venerdì 11 febbraio 2022) . L'attaccante biancoceleste si è allenato in gruppo Giornata di rifinitura in quel di Formello. Tutte le attenzioni erano inevitabilmente per Ciro Immobile. L'attaccante si è regolarmente allenato con il resto dei compagni. La contusione si sta pian piano riassorbendo e il numero 17 dovrebbe quindi scendere in campo dal 1? contro il Bologna. Il grande dubbio di Sarri riguarda il centrocampo, dove Luis Alberto tornerà dal 1?. Il ballottaggio è però tra Leiva e Cataldi, con il brasiliano che appare favorito. In difesa dovrebbe esserci Lazzari dal 1?, con Strakosha che ritroverà posto tra i pali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

