Lazio, confronto Sarri-Lotito dopo il Milan: rinnovo ancora congelato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarri e Lotito avrebbero avuto un incontro dopo la partita di Coppa Italia contro il Milan. Il rinnovo dell’allenatore resta congelato Il pesante ko di San Siro contro il Milan non ha certamente fatto piacere a Claudio Lotito che ieri – come riporta Il Corriere della Sera – ha avuto un lungo confronto con Sarri. Entrambi erano delusi, e parecchio. Ma anche entrambi stupiti, perché nessuno dei due aveva messo in conto quattro schiaffi come quelli ricevuti a San Siro. Com’è possibile che una squadra imperforabile per quattro incontri consecutivi, roba da record, torni d’un tratto la banda del buco? Lotito ha chiesto, Sarri ha provato a rispondere. Ha accarezzato il tema del mercato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)avrebbero avuto un incontrola partita di Coppa Italia contro il. Ildell’allenatore restaIl pesante ko di San Siro contro ilnon ha certamente fatto piacere a Claudioche ieri – come riporta Il Corriere della Sera – ha avuto un lungocon. Entrambi erano delusi, e parecchio. Ma anche entrambi stupiti, perché nessuno dei due aveva messo in conto quattro schiaffi come quelli ricevuti a San Siro. Com’è possibile che una squadra imperforabile per quattro incontri consecutivi, roba da record, torni d’un tratto la banda del buco?ha chiesto,ha provato a rispondere. Ha accarezzato il tema del mercato ...

