L’allarme Usa: «La Russia potrebbe invadere l’Ucraina la prossima settimana». Domani nuovo colloquio Biden-Putin (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Stati Uniti pensano che il presidente russo Vladimir Putin stia valutando di invadere l’Ucraina e abbia già comunicato la sua decisione all’esercito russo. A diffondere la notizia è Nick Schifrin, un giornalista americano ben informato, corrispondente per gli affari esteri e la difesa di PBS NewsHour, il quale ha reso pubblico sul suo canale Twitter quanto appreso da fonti interne, che qualifica come funzionari occidentali e della difesa. Stando a quanto divulgato da Schifrin, gli Usa si aspettano che l’invasione inizi la prossima settimana, come del resto aveva detto anche il segretario di Stato Antony Blinken nella serata di ieri. Il giornalista riporta inoltre che i funzionari statunitensi gli avrebbero riferito di prevedere una «orribile e sanguinosa campagna che comincerà con due giorni di ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Stati Uniti pensano che il presidente russo Vladimirstia valutando die abbia già comunicato la sua decisione all’esercito russo. A diffondere la notizia è Nick Schifrin, un giornalista americano ben informato, corrispondente per gli affari esteri e la difesa di PBS NewsHour, il quale ha reso pubblico sul suo canale Twitter quanto appreso da fonti interne, che qualifica come funzionari occidentali e della difesa. Stando a quanto divulgato da Schifrin, gli Usa si aspettano che l’invasione inizi la, come del resto aveva detto anche il segretario di Stato Antony Blinken nella serata di ieri. Il giornalista riporta inoltre che i funzionari statunitensi gli avrebbero riferito di prevedere una «orribile e sanguinosa campagna che comincerà con due giorni di ...

