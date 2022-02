La super mascherina che protegge da ogni virus | Costa 300 €! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vorreste avere a disposione una mascherina che protegga davvero, al 100%, dal contagio da Covid-19 e altri virus? Be’, c’è qualcosa che fa al caso vostro. Dalla Francia arriva la super mascherina da 300 euro che blocca ogni virus. Nuova mascherina che difende da tutti i virus (captured) – curiosauro.itLa super mascherina da 300 euro La startup francese Airxom ha presentato una nuova mascherina che distrugge il coronavirus con il semplice contatto e che garantisce una protezione totale da virus e batteri. Ma una mascherina così ha una dimensione un po’ ingombrante e un prezzo parecchio alto: Costa 300 euro! Con la pandemia ci siamo ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vorreste avere a disposione unache protegga davvero, al 100%, dal contagio da Covid-19 e altri? Be’, c’è qualcosa che fa al caso vostro. Dalla Francia arriva lada 300 euro che blocca. Nuovache difende da tutti i(captured) – curiosauro.itLada 300 euro La startup francese Airxom ha presentato una nuovache distrugge il coronacon il semplice contatto e che garantisce una protezione totale dae batteri. Ma unacosì ha una dimensione un po’ ingombrante e un prezzo parecchio alto:300 euro! Con la pandemia ci siamo ...

