La storia dietro la foto tra Putin e Macron ai lati del tavolo durante l'incontro a Mosca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha generato particolari ilarità la disposizione di Putin e Macron ai lati estremi di un lungo tavolo bianco nel corso dell'incontro a Mosca del presidente francese con quello russo per parlare della de-escalation di tensioni al confine con l'Ucraina. Tra i due leader c'erano ben quattro metri di distanza, e in molti si sono chiesti il perché di una "photo opportunity" tanto strana. Oggi è stato svelato il motivo: quella sistemazione è stata decisa dopo il rifiuto di Macron di sottoporsi a un tampone molecolare che doveva essere effettuato dai russi dopo il suo arrivo.

