La storia di Miriam | insegnante pendolare tra Latina e Padova per appena due ore di lavoro a settimana

(Di venerdì 11 febbraio 2022) 'Il mio desiderio è sempre stato quello di fare l'' - 'In piena pandemia, a marzo 2020, è arrivata la convocazione per due ore di insegnamento come tecnico di laboratorio di fisica e ho ...

Il lieto fine - 'Pazienza, determinazione, sacrifici', questa la ricetta che ha portatoad affrontare la sfida: lo scorso settembre l'Ufficio scolastico provinciale di Padova le ha assegnato ...Da Lily Collins aLeone, non c'è star che non ci abbia invitato ad archiviare le ... Passaggio di testimone da madre in figlia In realtà, le sopracciglia sottili non sono una novità nella...La storia di Miriam, docente di 22 anni, ricorda la storia di tanti pendolari che con enormi sacrifici si spostano anche fuori regione pur di lavorare. Ma nel suo caso, lo stipendio di circa 200 euro ...Sono le contraddizioni dell’odierno sistema scolastico a fare da sfondo alla storia che lo scorso anno ha vissuto Miriam Zottola, professoressa di 22 anni. «Il mio desiderio è sempre stato quello di ...