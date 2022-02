La roadmap del governo per il ritorno alla normalità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prima le mascherine all’aperto, poi le discoteche, infine le mascherine al chiuso e il green pass. Il governo immagina un percorso a tappe, graduale, per il ritorno alla normalità. La roadmap individuata dall’esecutivo comincia oggi e termina il 15 giugno, quando scade l’obbligo vaccinale per gli over 50. Nonostante l’Italia abbia superato la soglia simbolica e drammatica dei 150mila morti, i dati dell’evoluzione della pandemia sono confortanti. I nuovi casi di contagio sono stati 75.861, 325 le vittime con un tasso di positività stabile all’11,1. «L’atteggiamento del governo è mutato», scrive il Corriere della Sera. «La curva epidemiologica consente di allentare le misure di contenimento, come già sta avvenendo in diversi Paesi europei. Ma il ministro della Salute e il premier Mario ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prima le mascherine all’aperto, poi le discoteche, infine le mascherine al chiuso e il green pass. Ilimmagina un percorso a tappe, graduale, per il. Laindividuata dall’esecutivo comincia oggi e termina il 15 giugno, quando scade l’obbligo vaccinale per gli over 50. Nonostante l’Italia abbia superato la soglia simbolica e drammatica dei 150mila morti, i dati dell’evoluzione della pandemia sono confortanti. I nuovi casi di contagio sono stati 75.861, 325 le vittime con un tasso di positività stabile all’11,1. «L’atteggiamento delè mutato», scrive il Corriere della Sera. «La curva epidemiologica consente di allentare le misure di contenimento, come già sta avvenendo in diversi Paesi europei. Ma il ministro della Salute e il premier Mario ...

