La regina Elisabetta e il pericolo Covid | da Palazzo nessuna informazione sui test

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo indiscrezioni, la sovrana avrebbe incontrato di recente il figlio Carlo, risultato positivo al coronavirus per la seconda volta. Lo staff di corte assicura che «Sua Maestà non presenta alcun sintomo», tutto tace però sull’esito di eventuali tamponi

I tabloid britannici cavalcano le preoccupazioni attorno alladopo il recente contatto col principe Carlo, risultato ieri positivo al coronavirus. Sottolineano come le fonti ufficiose di Palazzo si siano limitate a dire che la sovrana non ...... che era irlandese, odiava a tal punto l'Inghilterra che una volta rifiutò di dormire in un letto d'hotel nel quale aveva dormito la. Lo rivela la sceneggiatrice britannica Georgia ...Un pudding (quasi tutto italiano) per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta Ispirati dal concorso per il Platinum Pudding indetto da Buckingham Palace per i 70 anni di regno della regina Elis ...La rivelazione su Catherine Finnegan, madre di Joe Biden, lascia tutti a bocca aperta e fa scoppiare le polemiche nel Regno Unito. Secondo quanto affermato dal presidente degli Stati ...