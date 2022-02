La regina Elisabetta aveva incontrato Carlo due giorni prima. La sovrana non ha sintomi ma i medici i si rifiutano di rivelare se è risultata positiva (Di venerdì 11 febbraio 2022) Saranno giorni duri per la regina Elisabetta, preoccupata per il figlio oltre che per se stessa. Come successo già nell’aprile 2021, Carlo si trova ora in isolamento nella sua residenza di campagna ad Highgrove, nell’Inghilterra centrale, dopo essere risultato nuovamente positivo al Covid. Il principe sta bene e in ottima forma, dicono i suoi assistenti. Ma a corte tremano: Carlo aveva incontrato la madre appena due giorni prima a Windsor. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarannoduri per la, preoccupata per il figlio oltre che per se stessa. Come successo già nell’aprile 2021,si trova ora in isolamento nella sua residenza di campagna ad Highgrove, nell’Inghilterra centrale, dopo essere risultato nuovamente positivo al Covid. Il principe sta bene e in ottima forma, dicono i suoi assistenti. Ma a corte tremano:la madre appena duea Windsor. ...

