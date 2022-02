La Pallamano Benevento ospita Palermo | le parole di Roberto La Peccerella

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ imbattuta da tre turni ma lanutre ancora qualche rimpianto per le ultime due uscite di campionato. Dopo la vittoria interna contro il Girgenti, che aveva inaugurato il nuovo anno solare, i giallorossi hanno pareggiato due volte in trasferta, prima contro i siciliani del Mascalucia e poi nel derby con l’Atellana. L’obiettivo dichiarato è tornare alla vittoria nello scontro diretto contro la, che condivide con la squadra di Rui Carvalho gli stessi punti (12) e la quinta posizione. Fare bottino pieno significherebbe riavvicinare le zone alte della classifica, un’occasione da non farsi sfuggire. La pensa così ancheLa, ala destra classe 2005, uno degli atleti più giovani a disposizione ...

...match valevole per la seconda giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A2 di. Genea Lanzara - Il Giovinetto; Fondi - Girgenti; Haenna - Aetna Mascalucia;- Palermo; D.LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi* 18, Genea Lanzara 16, Ragusa** e Palermo* 12,11, Haenna** 9, Atellana* 7, Il Giovinetto* 6, Girgenti 5, D. T. Mascalucia 4, Aetna Mascalucia 0. *=1 partita in ...Secondo pareggio consecutivo per la Pallamano Benevento che impatta 23-23 sul difficile campo dell'Atellana. Un risultato maturato sicuramente in maniera diversa rispetto all'ultima prestazione ...Secondo pareggio consecutivo per la Pallamano Benevento che impatta 23-23 sul difficile campo dell’Atellana. Un risultato maturato sicuramente in maniera diversa rispetto all’ultima prestazione ...