La nuova Wallbox Mercedes-benz | connessa e intelligente

(Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Laricarica auto elettriche e ibridi plug-in in modo veloce,e semplice. Ottimizzata per la ricarica fino a 22 kW, grazie all’impostazione per le funzionalità da remoto, è possibile per la prima volta avviare e interrompere autonomamente i processi di ricarica tramite lame App, seguire lo stato di carica e visualizzare lo storico di ricarica. Un’altra novità è il contatore di energia integrato. Inoltre, è tecnicamente predisposta per ricevere aggiornamenti software ‘over-the-air’ attraverso la connessione Internet del cliente: ciò rende lapronta per il futuro. Nel corso del 2022Italia offrirà ...

LaFiat 500e è in offerta fino al 28 Febbraio 2022 a 1 89 al mese e include anche la Easy, colonnina domestica intelligente fino a 7,4 kW in grado di auto - gestire la corrente in base a ...Opel Corsa - e: ecco lapromozione dedicata alla vettura 100% elettrica L'offerta include ... in 55 minuti usando una stazione DC da 50 kW, in 5 ore e 15 minuti con unatrifase da 11 kW o ...