La nuova stagione della politica e i cantieri riformisti di Letta | Renzi e Calenda

Il18 si terrà la Direzione del Pd, il 19-20 il primo congresso di Azione, il 24 l'Assemblea nazionale di Italia viva. Cosa lega, o potrebbe legare, questi tre appuntamenti? L'aggiornamento delle rispettive linee politiche in un quadro apparentemente stabilizzato attorno al confermato binomio Mattarella-Draghi ma sotto la superficie sempre molto nervoso. Per quanto riguarda il partito di Enrico Letta ci si possono al massimo aspettare movimenti millimetrici: è d'altronde la caratteristica del partito e del suo segretario. Già un'apertura del maggioritarista Letta al proporzionale, sistema elettorale ormai auspicato da tutte le correnti del Pd, sarebbe una grossa notizia. Anche perché la questione incrocia quella del rapporto con un M5s in via di destrutturazione della leadership di Conte, punto dolente della strategia ...

