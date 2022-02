La materia del gesto: Carmine Di Ruggiero al Museo Arcos di Benevento. Parla Ferdinando Creta (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Al Museo Arcos di Benevento è prevista il prossimo 19 febbraio alle ore 11 l’inaugurazione della mostra dedicata a Carmine Di Ruggiero dal titolo La materia del gesto. Carmine Di Ruggiero, promossa dalla Provincia di Benevento con il supporto di Sannio Europa. Per l’occasione sarà presente l’artista Carmine Di Ruggiero insieme al Presidente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Chiara Fucci Aldiè prevista il prossimo 19 febbraio alle ore 11 l’inaugurazione della mostra dedicata aDidal titolo LadelDi, promossa dalla Provincia dicon il supporto di Sannio Europa. Per l’occasione sarà presente l’artistaDiinsieme al Presidente ...

