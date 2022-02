La legislazione per l’euro digitale è vicina, la commissaria Ue parla dell’inizio del prossimo anno (Di venerdì 11 febbraio 2022) La commissaria Mairead McGuinness ha affermato che l'UE prevede di presentare una legislazione su una CBDC all'inizio del prossimo anno Si teme che l'UE possa rimanere indietro se non lavora presto alla creazione di un euro digitale Come riportato per la prima volta da Politico, la Commissione Europea ha deciso di coniare una legislazione attorno a un asset digitale, portando a un disegno di legge che sarà proposto all'inizio del 2023. La commissaria dell'UE per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness ha affermato in un recente evento fintech che la commissione istituirà "una consultazione legislativa mirata" nelle prossime settimane. La Banca centrale europea (BCE) ha iniziato a condurre ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 11 febbraio 2022) LaMairead McGuinness ha affermato che l'UE prevede di presentare unasu una CBDC all'inizio delSi teme che l'UE possa rimanere indietro se non lavora presto alla creazione di un euroCome riportato per la prima volta da Politico, la Commissione Europea ha deciso di coniare unaattorno a un asset, portando a un disegno di legge che sarà proposto all'inizio del 2023. Ladell'UE per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness ha affermato in un recente evento fintech che la commissione istituirà "una consultazione legislativa mirata" nelle prossime settimane. La Banca centrale europea (BCE) ha iniziato a condurre ...

