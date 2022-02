La Lega Serie A chiede alla Figc il rinvio a fine marzo per l’adeguamento dello statuto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, il vice presidente della Lega Serie A, Luca Percassi, avrebbe inviato una lettera “dai toni collaborativi” al presidente della Figc Gabriele Gravina per chiedere una proroga a fine marzo per l’adeguamento dello statuto ai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale. Il termine finora posto da Gravina era il 15 febbraio. La lettera è stata inviata, chiarisce l’agenzia di stampa, al termine della riunione informale tenuta oggi tra i club del massimo campionato. In essa è anche contenuto l’impegno, da parte delle società, a impegnarsi nell’elezione del nuovo presidente nel corso di una nuova assemblea fissata per martedì 15 febbraio nella sede di via Rosellini. La prima assemblea elettiva, lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Secondo quanto riporta l’Ansa, il vice presidente dellaA, Luca Percassi, avrebbe inviato una lettera “dai toni collaborativi” al presidente dellaGabriele Gravina perre una proroga aperai principi informatori stabiliti dal Consiglio federale. Il termine finora posto da Gravina era il 15 febbraio. La lettera è stata inviata, chiarisce l’agenzia di stampa, al termine della riunione informale tenuta oggi tra i club del massimo campionato. In essa è anche contenuto l’impegno, da parte delle società, a impegnarsi nell’elezione del nuovo presidente nel corso di una nuova assemblea fissata per martedì 15 febbraio nella sede di via Rosellini. La prima assemblea elettiva, lo ...

