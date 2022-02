La “Grande Trasformazione” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Stiamo affrontando tre trasformazioni: digitale, ecologica e comportamentale. Questa triade costituisce una “Grande Trasformazione” foriera della Trasformazione imprenditoriale e, quindi, all’emergere di imprese trasformative. Intanto, cresce l’attenzione verso un mondo “One Health”. One Health è l’insieme dell’economia e della salute degli esseri umani, di tutte le altre specie animali e vegetali viventi sulla Terra, e degli “oggetti naturali” come fiumi, laghi e mari. Tutti sono strettamente collegati. La progettazione e l’implementazione di One Health fanno perno sulla Grande Trasformazione che riflette le peculiarità della natura, come evidenziato dal polymath Pierre Simon Laplace. (1749-1827): “Infinitamente varia nei suoi effetti, la natura è semplice solo nelle sue cause, e la sua economia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Stiamo affrontando tre trasformazioni: digitale, ecologica e comportamentale. Questa triade costituisce una “” foriera dellaimprenditoriale e, quindi, all’emergere di imprese trasformative. Intanto, cresce l’attenzione verso un mondo “One Health”. One Health è l’insieme dell’economia e della salute degli esseri umani, di tutte le altre specie animali e vegetali viventi sulla Terra, e degli “oggetti naturali” come fiumi, laghi e mari. Tutti sono strettamente collegati. La progettazione e l’implementazione di One Health fanno perno sullache riflette le peculiarità della natura, come evidenziato dal polymath Pierre Simon Laplace. (1749-1827): “Infinitamente varia nei suoi effetti, la natura è semplice solo nelle sue cause, e la sua economia ...

