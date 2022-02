La frase sessista e offensiva di Mammuccari a Belen non fa ridere nessuno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Abbiamo visto anche noi ieri il momento in cui Belen Rodriguez ha giocato con Teo Mammuccari nella prima puntata de Le Iene. Il gioco era quello del Passaparolaccia: Belen ha dovuto rispondere ad alcune domande senza che il pubblico a casa sapesse di chi stesse parlando. Durante il gioco, sono state mostrate le immagini di alcuni suoi ex: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano de Martino, Andrea Iannone e il suo ultimo ex compagno, Antonino Spinalbese. E proprio mentre Belen parlava dei suoi ex, scherzando ha commentato: “Ma così sembra che io sono una p@@@ ( poco di buono)”. La conduttrice si è messa poi a ridere e forse non ha ascoltato quello che Mammuccari ha detto dopo, effettivamente in un primo ascolto, neppure noi ci eravamo resi conto della battuta di bassissimo livello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Abbiamo visto anche noi ieri il momento in cuiRodriguez ha giocato con Teonella prima puntata de Le Iene. Il gioco era quello del Passaparolaccia:ha dovuto rispondere ad alcune domande senza che il pubblico a casa sapesse di chi stesse parlando. Durante il gioco, sono state mostrate le immagini di alcuni suoi ex: Marco Borriello, Fabrizio Corona, Stefano de Martino, Andrea Iannone e il suo ultimo ex compagno, Antonino Spinalbese. E proprio mentreparlava dei suoi ex, scherzando ha commentato: “Ma così sembra che io sono una p@@@ ( poco di buono)”. La conduttrice si è messa poi ae forse non ha ascoltato quello cheha detto dopo, effettivamente in un primo ascolto, neppure noi ci eravamo resi conto della battuta di bassissimo livello ...

Advertising

Viiivi997 : @what00356532 Neanche a me piace questa frase, anzi la trovo sessista ma ripeto che sarà SCELTA più avanti con un sondaggio - JayPeeR6 : @shiincs Si ma tu con il tuo tweet hai detto che la ragazza pensa di essere immune quando si mette a giocare, e dev… - Fibrinsk : @KovalevskyMasha @MattiaBBagnoli Piaccia o non piaccia ?? ma quella frase non ha alcunché di pesante, volgare, fuori… - KovalevskyMasha : @MattiaBBagnoli È un espressione colloquiale pesante/volgare,fuori luogo in quel contesto,comunque sessista. Come i… - GSinger88 : @zerodarknesscos @KamarJFC Esattamente nella frase ' NON farmi essere maschilista' il riferimento sessista dov'è? -