La frase di De Martino gela Belen . La fine di tutto?

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Solo genitori che in incontrano per il figlio: Despegne così le voci sempre più insistenti di una ritrovata passione con

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : frase Martino

ilGiornale.it

Stefano Denega il ritorno di fiamma, parla di " un legame che va al di là di un matrimonio " con Belen e dice che " sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e ...Belen Rodriguez ha r [...] Il presunto flirt tra Stefano Dee Alessia Marcuzzi è stato più ... Poi lapiù interessante per gli appassionati di cronaca rosa: " Non posso dire che sia sempre ...Belen quasi conferma, De Martino smentisce tutto. Cosa ci sia davvero tra la showgirl argentina e l'ex ballerino non è dato saperlo, almeno al momento. Belen Rodriguez, infatti, da qualche tempo gioca ...“Vabbè ma così sembro…”, dice la showgirl a Le Iene, e Teo Mammuccari completa la frase e rincara la dose ... Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, Marco Borriello, ...