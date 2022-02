La fortuna passa per Tavagnacco con un “5” da 51 mila euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Friuli Venezia Giulia continua la propria tradizione positiva al Superenalotto: nel concorso del 10 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 51.075,16 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio di piazza Prampero 6 a Tavagnacco, in provincia di Udine. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 155 milioni di euro che sarà messo in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro Leggi su udine20 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Friuli Venezia Giulia continua la propria tradizione positiva al Superenalotto: nel concorso del 10 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 51.075,16. La giocata vincente è stata registrata presso l’esercizio di piazza Prampero 6 a, in provincia di Udine. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 155 milioni diche sarà messo in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di

