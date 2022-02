“La Finanza lo fermò…”: Napoli-Inter, la battuta di Spalletti sull’arbitro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in giornata, dove ha parlato del match di domani contro l’Inter. Domani è il giorno di Napoli-Inter. Le due squadre hanno solo un punto di differenza anche se i nerazzurri devono ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. La squadra di Simone Inzaghi arriva al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lucianoha tenuto una conferenza stampa in giornata, dove ha parlato del match di domani contro l’. Domani è il giorno di. Le due squadre hanno solo un punto di differenza anche se i nerazzurri devono ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. La squadra di Simone Inzaghi arriva al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : #Napoli, #Spalletti su #Doveri: “La #Finanza lo fermò all’aeroporto…” #NapoliInter - TolliVincenzo : #Spalletti 'La gara di domani sarà una figata. Lo zaino dell'Inter di Orsato? All'aeroporto la finanza lo fermò, g… - Maurizio2L : @fattoquotidiano Cosa farà fermo in mezzo al mar con una barchetta? Non peschera' Mica i datteri di mare? Cosa proi… - Moixus1970 : RT @LGmarangon: Sul nuovo decreto d'urgenza per sistemare il decreto 'blocca cantieri', attenzione a limitare la cessione del credito alle… - LGmarangon : Sul nuovo decreto d'urgenza per sistemare il decreto 'blocca cantieri', attenzione a limitare la cessione del credi… -