La figlia di Luca Argentero è la prima fan di Doc: Nina segue la serie con la mamma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre in tanti da casa il giovedì sera seguiamo col fiato sospeso Doc – Nelle tue mani, a casa di Luca Argentero c’è la prima fan della serie e del protagonista. E’ la figlia di Luca Argentero la prima a mettersi davanti allo schermo per seguire il suo papà. Nina Speranza il dottor Fanti lo conosce benissimo, l’ha anche visto sul set scoprendo così piccola il fantastico mondo della recitazione. Ogni volta Cristina Marino si emoziona, fa emozionare Luca Argentero ed emoziona chi segue l’attore e la serie tv. Ieri sera era una puntata molto attesa e non solo perché la scorsa settimana la fiction non è andata in onda ma perché ieri abbiamo iniziato a scoprire cosa è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre in tanti da casa il giovedì sera seguiamo col fiato sospeso Doc – Nelle tue mani, a casa dic’è lafan dellae del protagonista. E’ ladilaa mettersi davanti allo schermo per seguire il suo papà.Speranza il dottor Fanti lo conosce benissimo, l’ha anche visto sul set scoprendo così piccola il fantastico mondo della recitazione. Ogni volta Cristina Marino si emoziona, fa emozionareed emoziona chil’attore e latv. Ieri sera era una puntata molto attesa e non solo perché la scorsa settimana la fiction non è andata in onda ma perché ieri abbiamo iniziato a scoprire cosa è ...

Advertising

leti_luca : RT @wilmington_girl: Manila e Miriana dicono a Delia che Alex ha parlato con loro giornalmente del fatto di aver figlia da Delia. Tutto ciò… - Anny81_ : @DocNelleTueMani Il mio cuore di mamma è fermo qui da ieri sera ??... al cuore in frantumi di una figlia e all'impot… - fanpage : In tv è la star di #DOCNelleTueMani2, nella vita è un papà dolcissimo! - luca_bertele : @matteosalvinimi Vai, Matteo, che dopo le dichiarazioni su tua figlia e questo tweet, qualche decina di voti no vax li recuperi. - occhio_notizie : Doc, Luca Argentero: la figlia incantata davanti alla tv, il video di Cristina Marino #Doc #lucaargentero -