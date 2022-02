La diplomazia inglese non si ferma davanti a Lavrov sprezzante

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il governo britannico ieri si è diviso i compiti: il premier Boris Johnson è arrivato a Bruxelles al vertice della Nato per riafre l’unità degli alleati atlantici contro le minacce russe; il ministro degli Esteri, Liz Truss, è andata a Mosca a dire alla Russia che deve rispettare la sovranità dell’Ucraina e ritirare le truppe dai confini. La prima missione era più semplice della prima già sulla carta, e infatti Liz Truss ha subìto quello che ormai tutti chiamano il “trattamento”, l’ironiadel capo dellarussa, Sergei. “Se l’è mangiata in diretta”, ha commentato Lionel Barber, l’ex direttore del Financial Times.ha detto che parlare con la Truss è “come un muto che parla con un sordo”, che la sua collega era arrivata “impreparata” e che ...

...così la Russia potrebbe dimostrare il suo impegno nella. Truss ha poi aggiunto che Lavrov le ha ribadito che Mosca non ha intenzione di invadere l'Ucraina, tuttavia, la delegataha ..."Siamo in un momento pericoloso per l'Europa" Secondo il premierBoris Johnson e il ... Parole che suonano come una minaccia a Mosca, dove il capo dellarussa, Sergey Lavrov , ha ...La politica estera mostra bene anche un'altra spaccatura inglese: quella interna alla sinistra Il governo ... il “trattamento Lavrov”, l’ironia sprezzante del capo della diplomazia russa, Sergei ..."Siamo in un momento pericoloso per l'Europa" Secondo il premier inglese Boris Johnson e il ... dove il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, ha incontrato questo giovedì la collega ...