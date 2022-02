La deadline del mercato NBA non ha tradito la attese (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia della deadline del mercato NBA, lo scambio tra James Harden e Ben Simmons era diventato la versione NBA del paradosso del gatto di Schrödinger. Dopo che un lungo articolo di Bleacher Report aveva dato il via alle speculazioni sul futuro di Harden, definito come scontento della sua situazione a Brooklyn, The Athletic aveva rincarato la dose sostenendo che Nets e Sixers avessero già cominciato a discutere di uno scambio prima della deadline del mercato. Dopo qualche giorno di voci e controvoci, si è arrivati a una sorta di stallo: la trade era contemporaneamente sia vicinissima alla sua realizzazione (secondo quanto sostenuto da Brian Windhorst di ESPN) che lontana anche solo dal discuterne (secondo quanto invece detto da Adrian Wojnarowski, curiosamente sempre di ESPN). Fa tutto parte del grande “Gioco ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia delladelNBA, lo scambio tra James Harden e Ben Simmons era diventato la versione NBA del paradosso del gatto di Schrödinger. Dopo che un lungo articolo di Bleacher Report aveva dato il via alle speculazioni sul futuro di Harden, definito come scontento della sua situazione a Brooklyn, The Athletic aveva rincarato la dose sostenendo che Nets e Sixers avessero già cominciato a discutere di uno scambio prima delladel. Dopo qualche giorno di voci e controvoci, si è arrivati a una sorta di stallo: la trade era contemporaneamente sia vicinissima alla sua realizzazione (secondo quanto sostenuto da Brian Windhorst di ESPN) che lontana anche solo dal discuterne (secondo quanto invece detto da Adrian Wojnarowski, curiosamente sempre di ESPN). Fa tutto parte del grande “Gioco ...

