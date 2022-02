La consulenza finanziaria nella finanza alternativa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tema della finanza alternativa è ogni giorno uno dei topic più dibattuti all’interno del mercato. Per gestire questo tema è fondamentale conoscere gli elementi basilari sul funzionamento della banca e capire il rapporto con le imprese così da possedere un bagaglio forte per affrontare il modello di apertura del mercato dei capitali. Una consulenza finanziaria, di fronte ad una vastità di argomenti copiosa come questa, sembra quanto più indispensabile se si vuole viaggiare all’interno dell’imprevedibile mondo della finanza alternativa. Il direct lending, i minibond, il private equity e la quotazione sul mercato AIM sono tutti argomenti che, nel corso di una consulenza, potranno essere chiarificati. In questo articolo però si darà un’infarinatura generale ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tema dellaè ogni giorno uno dei topic più dibattuti all’interno del mercato. Per gestire questo tema è fondamentale conoscere gli elementi basilari sul funzionamento della banca e capire il rapporto con le imprese così da possedere un bagaglio forte per affrontare il modello di apertura del mercato dei capitali. Una, di fronte ad una vastità di argomenti copiosa come questa, sembra quanto più indispensabile se si vuole viaggiare all’interno dell’imprevedibile mondo della. Il direct lending, i minibond, il private equity e la quotazione sul mercato AIM sono tutti argomenti che, nel corso di una, potranno essere chiarificati. In questo articolo però si darà un’infarinatura generale ...

