La clamorosa gaffe di Conte | è iscritto al M5S ma non lo sa Grillo lo sfotte e un video lo smaschera

"Però iscriviti al Movimento…", dice sorridendo Beppe Grillo a Giuseppe Conte, nel video, mentre i due si salutano al termine della cena in un noto ristorante ai Parioli. La clamorosa gaffe di "Giuseppi", interrogato pubblicamente dall'Elevato e in evidente imbarazzo, è stata ripresa dalle telecamere de ilfoglio.it. "E' una cosa che si dovrebbe fare, sono in coda,,,", risponde Conte al garante del M5S. Mesi fa all'Adnkronos l'ex reggente Vito Crimi spiegò che era stato il Comitato di garanzia ad accettare la richiesta di iscrizione al Movimento 5 Stelle avanzata da Giuseppe Conte, "in considerazione dell'eccezionalità del momento". In quel periodo infatti (era luglio) il nuovo portale del M5S non era abilitato a registrare le nuove iscrizioni. Cos' accaduto da allora?

