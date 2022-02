La Cia: attacco della Russia all’Ucraina è imminente. Biden chiama Putin (Di sabato 12 febbraio 2022) Fonti americane ritengono che la Russia abbia concentrato forze sufficienti per sferrare un attacco all'Ucraina. Fatto che potrebbe accadere in ogni momento. Il monito della Casa Bianca arriva alla fine di un'altra giornata tesissima tra Mosca e l'Occidente, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 12 febbraio 2022) Fonti americane ritengono che laabbia concentrato forze sufficienti per sferrare unall'Ucraina. Fatto che potrebbe accadere in ogni momento. Il monitoCasa Bianca arriva alla fine di un'altra giornata tesissima tra Mosca e l'Occidente, L'articolo proviene da Firenze Post.

