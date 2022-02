La casa del giorno, a Pompei aperture straordinarie per un programma di “fruizione dinamica” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Entrare nel “dietro le quinte”, ovvero in una delle case del sito archeologico di Pompei che non rientrano nei percorsi regolarmente aperti al pubblico – alcune perché sono in corso lavori di manutenzione e restauro, altre perché spazi angusti o decori delicati non permettono un’apertura permanente. Per consentirne l’accesso al pubblico, il Parco archeologico ha ideato un progetto di “fruizione dinamica”. Fino al 31 marzo – e poi secondo un programma periodico – ogni giorno della settimana sarà possibile visitare, in maniera straordinaria e accompagnati dal personale del Parco, una casa attualmente non fruibile. Tra le domus che si potranno visitare, ce ne sono alcune restaurate in anni recenti nell’ambito del Grande Progetto Pompei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Entrare nel “dietro le quinte”, ovvero in una delle case del sito archeologico diche non rientrano nei percorsi regolarmente aperti al pubblico – alcune perché sono in corso lavori di manutenzione e restauro, altre perché spazi angusti o decori delicati non permettono un’apertura permanente. Per consentirne l’accesso al pubblico, il Parco archeologico ha ideato un progetto di “”. Fino al 31 marzo – e poi secondo unperiodico – ognidella settimana sarà possibile visitare, in maniera straordinaria e accompagnati dal personale del Parco, unaattualmente non fruibile. Tra le domus che si potranno visitare, ce ne sono alcune restaurate in anni recenti nell’ambito del Grande Progetto...

