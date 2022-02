La cantante ha un fan speciale. Che, dopo l'incontro, ha postato la foto su Instagram (Di venerdì 11 febbraio 2022) A vent’anni ha già vinto sette Grammy Awards, due American Music Awards, tre Billboard Music Awards, tre BRIT Awards, quattro iHeartRadio Music Awards, tre MTV European Music Awards, cinque MTV Video Music Awards, un NRJ Music Award ed un Golden Globe. E la sua No Time To Die ha appena ottenuto una nomination agli Oscar 2022. Ma probabilmente la sorpresa più grande per Billie Eilish èstata quella di essere invitata a casa nientemeno che dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è scoperto essere, assieme ai familiari, un fan di lunga data della cantante. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 febbraio 2022) A vent’anni ha già vinto sette Grammy Awards, due American Music Awards, tre Billboard Music Awards, tre BRIT Awards, quattro iHeartRadio Music Awards, tre MTV European Music Awards, cinque MTV Video Music Awards, un NRJ Music Award ed un Golden Globe. E la sua No Time To Die ha appena ottenuto una nomination agli Oscar 2022. Ma probabilmente la sorpresa più grande per Billie Eilish èstata quella di essere invitata a casa nientemeno che dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è scoperto essere, assieme ai familiari, un fan di lunga data della. ...

