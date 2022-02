La Bella e la Bestia: le reazioni di Luke Evans e Josh Gad dopo la cancellazione della serie prequel (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luke Evans e Josh Gad commentano via social media la cancellazione della serie prequel de La Bella e la Bestiaa, dedicata ai personaggi di LeTont e Gaston. La decisione di Disney+ di cancellare (definitivamente?) la produzione della serie prequel de La Bella e la Bestia ha spiazzato i fan e forse un po' anche gli stessi interpreti Luke Evans e Josh Gad. La serie, che avrebbe dovuto ruotare intorno alle avventure dei personaggi di Gaston e LeTont, sarebbe stata sospesa a causa delle divergenze creative e della disponibilità degli interpreti. Sia Luke ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022)Gad commentano via social media lade Lae laa, dedicata ai personaggi di LeTont e Gaston. La decisione di Disney+ di cancellare (definitivamente?) la produzionede Lae laha spiazzato i fan e forse un po' anche gli stessi interpretiGad. La, che avrebbe dovuto ruotare intorno alle avventure dei personaggi di Gaston e LeTont, sarebbe stata sospesa a causa delle divergenze creative edisponibilità degli interpreti. Sia...

