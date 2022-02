Kulusevski: «Con Allegri qualcosa non ha funzionato, non sono riuscito a fare quello che ho dentro» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dejan Kulusevski, passato dalla Juventus al Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui racconta in parte la sua esperienza in bianconero e la mancata intesa con il tecnico Juve, Massimiliano Allegri. “Cosa non ha funzionato con Allegri? Non lo so, a volte il calcio è così. Ho trovato un po’ meno spazio e non sono riuscito ad essere me. Non sono riuscito a fare quello che ho dentro di me, ma la vita continua”. Sull’esperienza alla Juventus: “Ho avuto tanti alti alla Juve, soprattutto nella parte finale della scorsa stagione, in cui ho finito benissimo, specie con la vittoria ottenuta contro l’Atalanta. Adesso gioco al Tottenham e sono molto contento qui. Il primo giorno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dejan, passato dalla Juventus al Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui racconta in parte la sua esperienza in bianconero e la mancata intesa con il tecnico Juve, Massimiliano. “Cosa non hacon? Non lo so, a volte il calcio è così. Ho trovato un po’ meno spazio e nonad essere me. Nonche hodi me, ma la vita continua”. Sull’esperienza alla Juventus: “Ho avuto tanti alti alla Juve, soprattutto nella parte finale della scorsa stagione, in cui ho finito benissimo, specie con la vittoria ottenuta contro l’Atalanta. Adesso gioco al Tottenham emolto contento qui. Il primo giorno ...

