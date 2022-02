Koulibaly accolto da un'ovazione nello spogliatoio del Napoli: il retroscena (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Koulibaly accolto da un'ovazione nello spogliatoio del Napoli, il retroscena Napoli - Kalidou Koulibaly si è presentato allo Juventus Stadium per la sfida contro la sua ex squadra accolto da un'ovazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale avrebbe raccontato ai compagni di squadra: "Sono stato accolto bene anche allo Juventus Stadium, ovviamente con un po' più di freddezza rispetto al Napoli ma è normale. Per me questa ovazione è stata una bella sorpresa".? Kalidou Koulibaly torna al Napoli. Il centravanti senegalese, poi diretto a Castel Voltuno per abbracciare i ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal Newsda un'del, il- Kalidousi è presentato allo Juventus Stadium per la sfida contro la sua ex squadrada un'. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale avrebbe raccontato ai compagni di squadra: "Sono statobene anche allo Juventus Stadium, ovviamente con un po' più di freddezza rispetto alma è normale. Per me questaè stata una bella sorpresa".? Kalidoutorna al. Il centravanti senegalese, poi diretto a Castel Voltuno per abbracciare i ...

