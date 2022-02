Juventus, in tre per un ruolo da protagonista: la nuova decisione di Allegri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio si giocheranno una maglia da titolare per il ruolo di terzino sinistro della Juventus. Allegri potrebbe sorprendere tutti con una novità Chi sarà il terzino sinistro titolare della Juventus in vista della seconda parte della stagione? Nessuna conferma totale per Alex Sandro, quindi attenzione a dare per scontata la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alex Sandro, Pellegrini e De Sciglio si giocheranno una maglia da titolare per ildi terzino sinistro dellapotrebbe sorprendere tutti con una novità Chi sarà il terzino sinistro titolare dellain vista della seconda parte della stagione? Nessuna conferma totale per Alex Sandro, quindi attenzione a dare per scontata la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : Juve in semifinale di Coppa Italia ma fuori dalla lotta Scudetto secondo Allegri: 'Le prime tre sono fuori dalla no… - OptaPaolo : 2 - Grazie a #Vlahovic e #Zakaria, questa è solo la seconda volta che segnano due giocatori all'esordio con la… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Juve in semifinale di Coppa Italia ma fuori dalla lotta Scudetto secondo Allegri: 'Le prime tre sono fuori dalla nostra por… - sportli26181512 : Allegri dopo Juventus-Sassuolo: 'Con Vlahovic e Zakaria aria fresca e nuova': L'allenatore bianconero dopo il succe… - MikeleFornicola : RT @GoalItalia: Juve in semifinale di Coppa Italia ma fuori dalla lotta Scudetto secondo Allegri: 'Le prime tre sono fuori dalla nostra por… -