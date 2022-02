Juventus-Fiorentina di Coppa Italia è già iniziata: l’indifferenza di Vlahovic e la stoccata di Pradé (Di venerdì 11 febbraio 2022) Juventus e Fiorentina si sono qualificate per le semifinali di Coppa Italia, le due squadre si affronteranno in un doppio incontro che si preannuncia incandescente. Non solo per la rivalità tra le due tifoserie, ma anche per il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto con sofferenza contro il Sassuolo, il gol decisivo è stato realizzato proprio dal serbo a tempo quasi scaduto. Vittoria nel finale anche per la Fiorentina, blitz contro l’Atalanta. E’ già altissima l’attesa per la semifinale Juventus-Fiorentina. Proprio Vlahovic ha snobbato il club viola: “sto pensando solo a vincere la partita, altre cose non mi interessano tanto. Sarà una partita come le altre, mi interessa giocare a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022)si sono qualificate per le semifinali di, le due squadre si affronteranno in un doppio incontro che si preannuncia incandescente. Non solo per la rivalità tra le due tifoserie, ma anche per il passaggio in bianconero di Dusan. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto con sofferenza contro il Sassuolo, il gol decisivo è stato realizzato proprio dal serbo a tempo quasi scaduto. Vittoria nel finale anche per la, blitz contro l’Atalanta. E’ già altissima l’attesa per la semifinale. Proprioha snobbato il club viola: “sto pensando solo a vincere la partita, altre cose non mi interessano tanto. Sarà una partita come le altre, mi interessa giocare a ...

Advertising

SpheraSports : ???? Semifinales de la Coppa Italia Milan vs Inter Juventus vs Fiorentina - JuventusFCYouth : #Under19 | Allenamento con vista sulla Fiorentina ?? ?? - CBSSportsGolazo : The Coppa Italia semi-finals are set ??. AC Milan vs Inter Milan. Juventus vs Fiorentina. ?? - CalcioWeb : E' già altissima l'attesa per la partita di Coppa Italia tra #Juventus e #Fiorentina: il botta e risposta tra… - sigilipufredian : RT @infomilanid: Semifinal Coppa Italia AC Milan vs Inter Juventus vs Fiorentina -