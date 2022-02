Juventus, Allegri: “Vlahovic? E’ come aprire le finestre di casa” | VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo, ha parlato di Dusan Vlahovic Leggi su pianetamilan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Massimiliano, tecnico della, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo, ha parlato di Dusan

Advertising

GiovaAlbanese : #Cuadrado è il giocatore più importante tra quelli importanti a disposizione di #Allegri. Con lui in campo, la… - DiMarzio : Le parole di Massimiliano #Allegri dopo la vittoria della sua @juventusfc in #CoppaItaliaFrecciarossa - GoalItalia : Juve in semifinale di Coppa Italia ma fuori dalla lotta Scudetto secondo Allegri: 'Le prime tre sono fuori dalla no… - ArmandaGelsomin : RT @mirkonicolino: Matthijs #DeLigt ha raggiunto contro il Sassuolo le 100 presenze con la maglia della #Juventus. L'olandese è il 2° gioca… - GPeppe34N : RT @mirkonicolino: Matthijs #DeLigt ha raggiunto contro il Sassuolo le 100 presenze con la maglia della #Juventus. L'olandese è il 2° gioca… -