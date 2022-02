Juric avvisa | Torino vuole riprendere il percorso

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Abbiamo preso tanti gol nei finali di gara e di questo sono rammaricato per i punti persi, che sono almeno sei, non riesco a darmi una spiegazione: il nostro obiettivo èil". Così ...

ANSA Nuova Europa

Così il tecnico del Torino, Ivan, alla vigilia della sfida contro il Venezia, domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino, dopo la sconfitta contro l'Udinese maturata nei minuti di recupero. ...Alla vigilia della sfida in casa dei friulani, il tecnico del Torino, Ivani suoi ragazzi sulle difficoltà di un match che, tra l'altro, i granata non affronteranno nelle migliori ...Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Venezia, domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino, dopo la sconfitta contro l'Udinese maturata nei minuti di recupero. ...Sport - ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante del Torino Sanabria ha messo a segno quasi tutti i suoi gol in granata in casa: il dato Sanabria è l'attacca titolare di Juric, ...