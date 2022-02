“Je ne m’attendais pas du tout à ça” | Stromae revient sur son passage historique au JT de TF1

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un grand moment de télévision. Voilà ce quea offert aux téléspectateurs de TF1 le 9 janvier dernier. Sur le plateau du 20 heures d’Anne-Claire Coudray, le chanteur a interprété un titre de son dernier album, L’enfer. “ce à quoi j’ai déjà pensé / Dire que plein d’autres y ont déjà pensé / Mais malgré, je me sensseul / Du coup / J’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier / On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire“, a-t-il chanté, face caméra. Un texte bouleversant, dans lequelse confie sur ses pensées noires, qui a eu de grandes répercussions. Car dans la foulée de son, un pic d’appels a été enregistré au 3114, le numéro national de prévention du suicide. “En quatre mois, il y a eu 34.000 appels au 3114, ...