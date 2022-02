Jasmine Carrisi: “Di mia madre cambierei la mentalità paranoica che mi ha trasmesso” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una mentalità paranoica, questo il difetto che Jasmine Carrisi cambierebbe in sua madre, perché sente di averlo anche lei. In un’intervista a Barbara Fabbroni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si racconta, dall’essere figlia d’arte con tutti i pregiudizi che pesano, al legame con i suoi genitori. Jasmine Carrisi cambierebbe qualcosina in entrambi ma ammette di avere bisogno del loro aiuto, ha 20 anni e apprezza la praticità e la durezza di Al Bano ma a volte sente di avere bisogno anche della riflessività e dell’attenzione, che definisce quasi ossessiva, ai dettagli di Loredana Lecciso. La differenza d’età tra i suoi genitori sembra non essere un problema, 49 anni lei, 78 lui ma sembra che tra loro duri davvero da più di 20 anni, nonostante gli alti e i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una, questo il difetto checambierebbe in sua, perché sente di averlo anche lei. In un’intervista a Barbara Fabbroni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si racconta, dall’essere figlia d’arte con tutti i pregiudizi che pesano, al legame con i suoi genitori.cambierebbe qualcosina in entrambi ma ammette di avere bisogno del loro aiuto, ha 20 anni e apprezza la praticità e la durezza di Al Bano ma a volte sente di avere bisogno anche della riflessività e dell’attenzione, che definisce quasi ossessiva, ai dettagli di Loredana Lecciso. La differenza d’età tra i suoi genitori sembra non essere un problema, 49 anni lei, 78 lui ma sembra che tra loro duri davvero da più di 20 anni, nonostante gli alti e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi Jasmine Carrisi su mamma Loredana Lecciso: 'Mi ha trasmesso una mentalità paranoica' Jasmine Carrisi parla del rapporto con i genitori. ' Essere figlia d'arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi', sottolinea la 20enne in una lunga intervista a ...

Isola dei famosi: Loredana Lecciso e la decisione shock Loredana Lecciso si è però detta entusiasta dell'idea che alla trasmissione Mediaset possa partecipare la figlia Jasmine Carrisi, infatti, le piacerebbe molto vederla in un contesto tutto nuovo e ...

Jasmine Carrisi, cambiamento drastico: come l’ha presa papà Al Bano TrendingNews.it Jasmine Carrisi su mamma Loredana Lecciso: 'Mi ha trasmesso una mentalità paranoica’ La primogenita della 49enne e Al Bano parla del rapporto coi genitori ‘A mio padre cambierei la ‘capu tosta’, la testa dura, ma ce l’ho anch’io’ Jasmine Carrisi parla del rapporto con i genitori.

Jasmine Carrisi mostra i nuovi tattoo al padre: la reazione di Al Bano Spettacoli e Cultura - Jasmine condivide sul suo profilo Instagram il video in cui fa vedere i due nuovi tatuaggi al papà. L'artista 78enne non riesce a credere ai suoi occhi e disapprova apertamente.

