Iva Zanicchi pubblica il nuovo album Gargana (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gargana è il nuovo album di Iva Zanicchi, fuori da oggi e contenente Voglio amarti, singolo presentato al Festival di Sanremo 2022 Da oggi, venerdì 11 febbraio 2022, è disponibile su tutte le piattaforme Gargana, il nuovo disco di Iva Zanicchi, per la Luvi Records, distribuito da Believe Digital. L’Aquila di Ligonchio ha scelto di festeggiare sessant’anni di carriera, tornando al 72° Festival di Sanremo, mettendosi in gioco, con “verve” ed eleganza, a colpi di “papalina”, dimostrando ancora una volta la sua capacità comunicativa e d’interprete. Unica donna a vincere tre volte, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022)è ildi Iva, fuori da oggi e contenente Voglio amarti, singolo presentato al Festival di Sanremo 2022 Da oggi, venerdì 11 febbraio 2022, è disponibile su tutte le piattaforme, ildisco di Iva, per la Luvi Records, distribuito da Believe Digital. L’Aquila di Ligonchio ha scelto di festeggiare sessant’anni di carriera, tornando al 72° Festival di Sanremo, mettendosi in gioco, con “verve” ed eleganza, a colpi di “papalina”, dimostrando ancora una volta la sua capacità comunicativa e d’interprete. Unica donna a vincere tre volte, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ...

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - pietroraffa : Iva Zanicchi:'Quanto sei alta!' #DrusillaFoer:'Più di te!”. Iva Zanicchi:'Hai anche altre cose più di me!'. Dru… - stanzaselvaggia : Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il nooo di Amadeus ha realizzato di aver detto… - onloueangel : RT @sacreprier: Vedete che succede a mettere Iva Zanicchi in prima serata per una settimana di fila - gio_colfer : RT @sacreprier: Vedete che succede a mettere Iva Zanicchi in prima serata per una settimana di fila -