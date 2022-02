Italia-Cina curling | Olimpiadi Pechino 2022 | programma 12 febbraio | orario | tv | streaming

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani sabato 12(ore 07.05) si giocherà, match valido per la quinta sessione del torneo dimaschile alleInvernali di. Il quartetto azzurro, galvanizzato dal trionfo di Amos Mosaner nel doppio misto, sono alla ricerca di un altro risultato sorprendente, forti del bronzo continentale conquistato lo scorso novembre Oltre all’appena citatO Amos Mosaner saranno della partita come da tradizione Lo skip Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Gli avversari sono alla portata: i padroni di casa infatti, pur lavorando tantissimo nell’ultimo quadriennio per farsi trovare competitivi tra le mura amiche, dovranno alzare l’asticella per poter affrontare gli azzurri ad armi pari. L’incontro sarà visibile integralmente ...

Advertising

Eurosport_IT : 10-0?? ???????? Italia-USA: 8-4 ???????? Italia-Svizzera: 8-7 ???????? Italia-Norvegia: 11-8 ???????? Italia-Repubblica Ceca: 10-2… - Eurosport_IT : ??Il ???????????????? degli Azzurri: ???? Italia-USA ???? 8-4 ???? Italia-Svizzera????8-7 ???? Italia-Norvegia ???? 11-8 ???? Italia-Rep.… - Agenzia_Ansa : FLASH | A #Pechino2022 l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista di short track ai Gioch… - StartMagNews : RT @fraluca_pac: Il Copasir invita le Camere a garantire la “tutela degli asset strategici” dalla Francia, dopo la firma del Trattato del Q… - UBrignone : RT @Drittorovescio_: Virus, Klaus Davi: 'L'Italia deve fare come la Corea e la Cina' #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Cina

OA Sport

... Brignone settima Daniela Cotto 11 Febbraio 2022 E arriva anche il secondo ko per l'del ... Sabato nuova sfida con i padroni di casa della... un'occasione per celebrare attraverso l'arte le eccellenze produttive che rappresentano l'nel mondo. Un percorso espositivo internazionale che dopo Seoul, Chongqing (), New York, ...PECHINO 2022 - Il programma dei Giochi Olimpici Invernali di sabato 12 febbraio. Tanti gli azzurri in gara domani: attesa per il curling, con la sfida alla Cina. Ci sarà spazio anche per la staffetta ...Domani sabato 12 febbraio (ore 07.05) si giocherà Italia-Cina, match valido per la quinta sessione del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro, ...