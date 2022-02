Ita Airways è appena nata ma ha già due pretendenti | Delta presenta l’offerta | il governo ci pensa

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Airlines presenterà una manifestazione di interesse per acquistare Ita. E ilDraghi prepara un Dpcm per privatizzare la compagnia controllata al 100% dal ministero dell’Economia. Il gigante statunitense ha annunciato la sua mossa alitaliano alla vigilia del consiglio dei ministri che, scrive Repubblica, dovrebbe varare il decreto ministeriale. Che serve a Itaper aprire il suo data room alla prima compagnia che ha manifestato un interesse per l’acquisto. Ovvero l’Msc Group della famiglia Aponte. Che si è fatto avanti il 24 gennaio scorso. Ilvuole però aprire il dossier ad altri possibili acquirenti. Che ci sarebbero, visto che anche due fondi internazionali hanno manifestato interesse. Mentre Lufthansa non ci sarà. La data room di Ita ...

Il Consiglio dei ministri discuterà della privatizzazione della compagnia aerea, che oltre a MSC sembra interessare anche a Delta Air Lines. Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, risponde adattraverso una dichiarazione del CEO del Gruppo di Ryanair, Michael O'Leary : "Se già volo con la compagnia aerea preferita dagli Italiani, perché dovrei usarne un'altra? Con tariffe più ...Il governo prepara un Dpcm ad hoc per dare il via libera alla privatizzazione di Ita Airways. Il documento verrà approvato oggi in consiglio dei ministri e permetterà alla compagnia di bandiera ...