Isola dei famosi, la famiglia Rodriguez ancora protagonista: ecco chi sbarcherà in Honduras | L'indiscrezione (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Isola dei famosi torna a grande richiesta sul piccolo schermo: ecco chi della famiglia Rodriguez potrebbe sbarcare alle Honduras nelle prossime settimane Tutti in attesa della nuova edizione dell'Isola dei famosi, il reality che mette a dura prova la vita e la resistenza di vip e personaggi pubblici. Arrivano, come è solito fare, le prime indiscrezioni su chi potrebbe divenire il nuovo protagonista dello show, tra questi un nome inaspettato. Jeremias e Belèn Rodriguez Ci sarebbe anche Jeremias Rodriguez fra i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei famosi. Il ragazzo, famoso per essere il fratello di Belen, ha già partecipato all'ultima ...

