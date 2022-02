Isola dei famosi, i due uomini di Belen Rodriguez pronti a sbarcare sull’isola: chi sono e perchè gareggiano insieme (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è ancora una data ufficiale di inizio per quanto riguarda l’Isola dei famosi 2022 ma già si parla della prossima edizione del reality, tra indiscrezioni e ipotesi sul cast. LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, ecco chi potrebbe essere l’inviato della nuova edizione: non è il nome che alcune fan si aspettavano Il nome di Belen Rodriguez spunta un’altra volta, perché alcuni componenti della sua famiglia potrebbero proprio far parte del reality. Tra le novità della prossima edizione de L’Isola dei famosi c’è chi parla di un cast fatto per metà da naufraghi più o meno sconosciuti, e una parte di concorrenti che gareggerebbero in coppia e che hanno già partecipato a una delle passate edizioni ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non c’è ancora una data ufficiale di inizio per quanto riguarda l’dei2022 ma già si parla della prossima edizione del reality, tra indiscrezioni e ipotesi sul cast. LEGGI ANCHE : —dei, ecco chi potrebbe essere l’inviato della nuova edizione: non è il nome che alcune fan si aspettavano Il nome dispunta un’altra volta, perché alcuni componenti della sua famiglia potrebbero proprio far parte del reality. Tra le novità della prossima edizione de L’deic’è chi parla di un cast fatto per metà da naufraghi più o meno sconosciuti, e una parte di concorrenti che gareggerebbero in coppia e che hanno già partecipato a una delle passate edizioni ...

