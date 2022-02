Isola dei famosi 2022: Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez verso un ritorno in Honduras? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il clan Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica per l’indiscrezione che vedrebbe almeno uno tra i fratelli, Belen, Cecilia e Jeremias, in procinto di sbarcare alla prossima edizione de L’Isola dei famosi. Ognuno dei fratelli Rodriguez vanta già nel curriculum una partecipazione al reality honduregno. E la voce del momento, in particolare, preannuncia che il papabile Isolano Rodriguez possa sbarcare in Honduras in coppia con un altro familiare. Isola 2022, i primi concorrenti: Loredana Lecciso sbarca in Honduras? In vista del rinnovato reality honduregno, prende inizio il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il clantorna al centro dell’attenzione mediatica per l’indiscrezione che vedrebbe almeno uno tra i fratelli,, in procinto di sbarcare alla prossima edizione de L’dei. Ognuno dei fratellivanta già nel curriculum una partecipazione al reality honduregno. E la voce del momento, in particolare, preannuncia che il papabilenopossa sbarcare inin coppia con un altro familiare., i primi concorrenti: Loredana Lecciso sbarca in? In vista del rinnovato reality honduregno, prende inizio il ...

