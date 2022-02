Irving su Harden: "Ha fatto la sua scelta, lo rispettiamo. Ora andiamo avanti" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le parole di Kyrie Irving dopo la sconfitta dei suoi Brooklyn Nets contro i Washington Wizards e il passaggio di Harden a Philadelphia Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le parole di Kyriedopo la sconfitta dei suoi Brooklyn Nets contro i Washington Wizards e il passaggio dia Philadelphia

3dc8 : @Cangiante21 @_LK32_ credo sia più uno che deve essere il fulcro no? l'impressione è che se messo in mezzo a grandi… - Nocioz : Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving hanno giocato insieme solo 16 partite: 13 vinte, 3 perse #NBA75 - jason05_ : @AAlessandro_DA Il piano chiaramente era quello di firmare i big 3 in estate ma qualcosa è andato storto (e Kyrie I… - wrldkld : RT @Mikazero: Harden avrà forzato la trade, sarà stronzo, va bene. Ma era stato chiaro nel voler vincere subito, e la decisione di Irving h… - mariuscojocaruu : @AleFacciaa quindi i cavs con sexton e 4 scappati di casa>irving e harden ? -