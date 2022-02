Inter, Vecino out col Napoli: il motivo dell’assenza del centrocampista (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex Fiorentina Matias Vecino non figura tra i convocati di Simone Inzaghi per il big-match del ‘Maradona’: ecco le sue condizioni Come appreso dalla redazione di Internews24.com, Matìas Vecino è rimasto a Milano in via precauzionale a causa di una infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. Ovviamente il calciatore non figura tra i convocati di mister Inzaghi pet il big-match di Napoli. Il problema, in ogni caso, non sembra destare preoccupazione nello staff medico nerazzurro: il giocatore potrebbe tornare a disposizione già per il match contro il Liverpool di mercoledì 16. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex Fiorentina Matiasnon figura tra i convocati di Simone Inzaghi per il big-match del ‘Maradona’: ecco le sue condizioni Come appreso dalla redazione dinews24.com, Matìasè rimasto a Milano in via precauzionale a causa di una infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. Ovviamente il calciatore non figura tra i convocati di mister Inzaghi pet il big-match di. Il problema, in ogni caso, non sembra destare preoccupazione nello staff medico nerazzurro: il giocatore potrebbe tornare a disposizione già per il match contro il Liverpool di mercoledì 16. L'articolo proviene da Calcio News 24.

