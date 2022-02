Inter, parla l’agente di Ionut Radu: “Non rimarrà a fare il terzo portiere” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era da molti considerato come il futuro dell’Inter tra i pali, ma nè con Conte nè con Inzaghi ha trovato la sua dimensione. Ionut Radu, dopo ottime stagione in prestito, vorrebbe arrivare definitivamente a toccare con mano l’universo Inter. Ma la considerazione di Inzaghi nei suoi confronti è molto bassa, tanto che nemmeno in Coppa Italia ha avuto l’opportunità di indossare i guantoni da portiere titolare. Il suo agente Oscar Damiani in una Intervista è stato molto categorico. Ha parlato a Radio Sportiva affermando di fatto che il suo assistito non rimarrà a fare il terzo portiere (dopo Onana). E questo perchè non sta avendo lo spazio che, secondo lui, meriterebbe visto il bagalio tecnico a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Era da molti considerato come il futuro dell’tra i pali, ma nè con Conte nè con Inzaghi ha trovato la sua dimensione., dopo ottime stagione in prestito, vorrebbe arrivare definitivamente a toccare con mano l’universo. Ma la considerazione di Inzaghi nei suoi confronti è molto bassa, tanto che nemmeno in Coppa Italia ha avuto l’opportunità di indossare i guantoni datitolare. Il suo agente Oscar Damiani in unavista è stato molto categorico. Hato a Radio Sportiva affermando di fatto che il suo assistito nonil(dopo Onana). E questo perchè non sta avendo lo spazio che, secondo lui, meriterebbe visto il bagalio tecnico a ...

Advertising

sportli26181512 : Gosens: 'Non manca molto al rientro. Mi ha colpito la grandezza dell'Inter. Volevo fare il poliziotto, poi il calci… - CalcioPillole : #Inter, parla ancora #Gosens: 'Non manca tanto al mio rientro. Scudetto? C'è tempo' - ElTrattore : Al Maradona il bilancio parla di 37 successi del Napoli, 17 dell’Inter e 20 pareggi Credo che ogni volta paghiamo… - mick_napoli_ : @Guido17595958 Non so ma di come parla dell'Inter penso che sia recente - IlMonociglio : @RaffoSarnataro @FinallySisa Infatti il suo score con l’Inter parla chiaro… ?? Decidete da che parte stare. O indiv… -