Infortunio serio per il centrocampista del Torino | le condizioni

Brutta tegola per il Torino di Ivan Juric: il centrocampista Dennis Praet è stato costretto a lasciare anzitempo l'allenamento odierno a causa di un infortunio al piede destro. Qui di seguito il comunicato del club: "Nel corso dell'allenamento odierno Dennis Praet è uscito anzitempo dal campo per infortunio. I primi accertamenti hanno evidenziato un'infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L'arto è stato immediatamente immobilizzato, ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali".

mydayisgrey : #Amici21 raga, per Matti è meglio così. Era evidente fosse un infortunio serio e si sarebbe giocato il serale, perc… - _MartinaHP : Se per recuperare ci vorrano mesi l’infortunio era ben più serio di quanto l’avessero fatto passare dal principio,… - BicComeLaPenna : discorso giusto quello di Todaro, ma andava fatto appena si è visto che l’infortunio era serio senza farlo travagli… - agnese_troni : Mi dispiace per lui però se l'infortunio è più serio di quello che sembrava è giusto che lui debba guarire bene e f… - RobertoCucchi1 : @CucchiRiccardo infortunio serio? non ho seguito -