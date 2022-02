Industria Italiana Autobus si aggiudica la prima fornitura di 4 bus elettrici alla veneta Atvo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Industria Italiana Autobus si aggiudica la prima fornitura di quattro Autobus elettrici Citymood 12e alla Atvo. A soli due mesi dall’evento di presentazione svoltosi il 22 novembre 2021, il nuovo Menarini Citymood 12e, il primo Autobus elettrico interamente progettato e realizzato in Italia, raccoglie già consensi di mercato. Industria Italiana Autobus (IIA) si è infatti aggiudicata la fornitura di quattro mezzi alla Atvo (Azienda Trasporti Veneto Orientale). “L’assegnazione della prima fornitura di veicoli elettrici non può che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022)siladi quattroCitymood 12e. A soli due mesi dall’evento di presentazione svoltosi il 22 novembre 2021, il nuovo Menarini Citymood 12e, il primoelettrico interamente progettato e realizzato in Italia, raccoglie già consensi di mercato.(IIA) si è infattita ladi quattro mezzi(Azienda Trasporti Veneto Orientale). “L’assegnazione delladi veicolinon può che ...

