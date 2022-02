Indagine su ristoranti giapponesi 'All you can eat' di Roma e Milano, buoni livelli igiene (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Persone e culture diverse ormai si mescolano insieme in ogni contesto, primo fra tutti la cucina. Uno degli esempi più evidenti è la diffusione capillare di ristoranti giapponesi sul territorio italiano che spesso si presentano con la formula “All You Can Eat”, un'offerta che permette di ordinare tutti i piatti che si desidera ad un prezzo fisso, spesso molto vantaggioso. In molti si sono chiesti come sia possibile poter mangiare pesce crudo a prezzi così convenienti, la risposta sta nei volumi di vendita, ma la qualità e la sicurezza che ruolo ricoprono in questo contesto? Altroconsumo ha realizzato un'analisi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2021 su 10 ristoranti della Capitale e 10 ristoranti milanesi al fine di verificare sicurezza e qualità sia dei piatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 10 feb. - (Adnkronos) - Persone e culture diverse ormai si mescolano insieme in ogni contesto, primo fra tutti la cucina. Uno degli esempi più evidenti è la diffusione capillare disul territorio italiano che spesso si presentano con la formula “All You Can Eat”, un'offerta che permette di ordinare tutti i piatti che si desidera ad un prezzo fisso, spesso molto vantaggioso. In molti si sono chiesti come sia possibile poter mangiare pesce crudo a prezzi così convenienti, la risposta sta nei volumi di vendita, ma la qualità e la sicurezza che ruolo ricoprono in questo contesto? Altroconsumo ha realizzato un'analisi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2021 su 10della Capitale e 10milanesi al fine di verificare sicurezza e qualità sia dei piatti ...

Advertising

sulsitodisimone : Indagine su ristoranti giapponesi 'All you can eat' di Roma e Milano, buoni livelli igiene - fisco24_info : Indagine su ristoranti giapponesi 'All you can eat' di Roma e Milano, buoni livelli igiene: (Adnkronos) - Analisi d… - afradoc : RT @Altroconsumo: Nessun rischio per la salute, ma il pesce ?? è scarso e l'igiene non è impeccabile. Poco rispetto delle norme #anticovid.… - Altroconsumo : Nessun rischio per la salute, ma il pesce ?? è scarso e l'igiene non è impeccabile. Poco rispetto delle norme… - JunkerApp : Da un'indagine di Cortilia del 2021 emerge che il 77% degli intervistati riutilizza avanzi del giorno prima per cre… -