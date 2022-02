Incontro Grillo - Conte, foto a braccetto insieme. Ricorso contro la sospensione dello statuto del M5s (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento. Quindi state tranquilli". La chiude con una battuta, Beppe Grillo, la ventiquattr'ore forse più complicata del movimento ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento. Quindi state tranquilli". La chiude con una battuta, Beppe, la ventiquattr'ore forse più complicata del movimento ...

